Cinéma Le Miroir, Centre de la Vieille Charité, le samedi 16 octobre à 14:00

Documentaire I 2017 I Canada, Brésil I 1h28min Le stade Maracanã brille de mille feux. Nous sommes en 2016, et toutes les caméras sont braquées sur l'inauguration des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. À quelques rues de là, c'est un tout autre monde. Assis sur un toit, des gamins regardent de loin les feux d'artifice. Nous sommes dans un bâtiment fédéral en ruine, sous le joug des trafiquants. Là vivent une centaine de familles miséreuses, dérobées au regard des prestigieux visiteurs internationaux. On y découvre peu à peu le lieu dans son intimité : au gré des rencontres les habitants se dévoilent, dessinant ensemble le portrait d'un Rio oublié et occulté. avec la participation de Pascal Gillon

