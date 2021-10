Marseille Cinéma Le Miroir,Centre de la Vieille Charité Bouches-du-Rhône, Marseille [Festival Image de ville 2021] Projection du film Habitations Légèrement Modifiées de Guillaume Meigneux Cinéma Le Miroir,Centre de la Vieille Charité Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le vendredi 15 octobre à 16:30

documentaire I 2013 I France I 1h16min Ils vont mettre un ascenseur dans ma cuisine, vous imaginez ? Un ascenseur ? Ils sont fous !” témoigne Mme C., 95 ans, à quelques semaines du début des travaux. Saluée depuis par la critique internationale, la rénovation de la tour Bois-le-Prêtre par les architectes Druot, Lacaton et Vassal a la particularité d’avoir été réalisée en site habité. Le film part à la rencontre de ses habitants et les suit tout au long des trois années de chantier. Par la lente mutation de ces espaces chargés d’histoires, c’est l’attachement que nous entretenons tous avec nos intérieurs qui est rendu visible. Séance en présence du cinéaste. [Retrouvez toute la programmation du festival Image de ville ici !](https://imagedeville.org/festival-image-de-ville/?event=188) Journées nationales de l’architecture Cinéma Le Miroir,Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité, 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

