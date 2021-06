Festival « Illiers, trait d’union, Combray » les 9, 10 et 11 juillet 2021 PROGRAMME COMPLET Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Illiers-Combray.

### À l’occasion des 150ème anniversaire de Marcel Proust / 50ème anniversaire d’Illiers-Combray, La [Société des amis de Marcel Proust](https://www.amisdeproust.fr/fr/), [Municipalité](http://www.illiers-combray.com/) et associations d’Illiers-Combray vous invitent au ### Festival « **Illiers, trait d’union, Combray** » ### les 9, 10 et 11 juillet 2021 PROGRAMME COMPLET —————– ### VENDREDI 9 JUILLET **9h00 – 13h00 Colloque « Proust et l’enfance** » Sous la responsabilité de Mireille Naturel (université de la Sorbonne nouvelle- Paris 3) et de Thanh-Van Ton That (Université de Paris-Est-Créteil) _Il réunit des spécialistes de Proust de différents pays et il interroge sur la représentation de l’enfance dans l’oeuvre de l’écrivain, à travers son âge indéfini, ses discours, sa cruauté, son rapport à l’écriture._ _Dagmar Wieser, Kirsten van Hagen, Mireille Naturel et Cynthia Gamble évoqueront Freud, Anna de Noailles, John Ruskin et les lectures d’enfance._ Gratuit **Sur réservation** : [[Mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr](mailto:Mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr)](mailto:Mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr) Salle Jules Amiot 13 rue Philebert Poulain [**VOIR LE DÉTAIL DU PROGRAMME DU COLLOQUE**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=98775623) . **18h00 – 19h00** Diffusion du document-fiction « _**À Combray le parler comme à Illiers**_ », Sur invitation ### SAMEDI 10 JUILLET **09h00 – 17h00** Marché Fermier et Artisanal, exposition de voitures anciennes. Place Maunoury et place de l’église . 10h30 : présentation du [**tableau de Thomas Alexander Harrison**](https://www.amisdeproust.fr/fr/component/k2/item/214-souscription-pour-l-achat-d-un-tableau-de-thomas-alexander-harrison) récemment acquis par souscription à la [**Maison de Tante Léonie**](https://www.amisdeproust.fr/fr/musee), 4, rue du Dr Proust, ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) Entrée gratuite . **11h45** : Hommage à **René Compère** (maire en 1972) et à **Philibert-Louis Larcher** (Président de la Société des Amis de Marcel Proust en 1971), suivi d’un apéritif en plein air, accompagné de lectures proustiennes par l’actrice [**Alix Bénézech**](https://alixbenezech.com/). Gratuit, ouvert à tous La Peupleraie ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) . **14h00-15h00** 2ème diffusion du document-fiction « **À Combray le parler comme à Illiers** », réalisé par les classes de Cours Moyen de l’École de la Vivonne, sous la direction de Mohic Lavergne. Salle Georges Billebault. ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) Invitation et réservation : culture@illiers-combray ou tél : 02 37 24 00 05 . **14h30 :** inauguration de la **Promenade Au Combray de Marcel Proust** Animations pédagogiques par la Fédération des Chasseurs d’Eure-et-Loir. Gratuit, ouvert à tous La Peupleraie (près de la passerelle). ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) . **15h15 – 16h30** : « **Une demande en mariage** » d’Anton Tchekov par le [Centre d’Art Jean-René Lozac’h](https://www.centredartjeanrenelozach.com/) Gratuit, ouvert à tous [EN SAVOIR PLUS par ici !](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=29810457) La Peupleraie ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) . **16h30-17h30** : 3ème diffusion du document-fiction « _**À Combray le parler comme à Illiers**_ », réalisé par les classes de Cours Moyen de l’École de la Vivonne, sous la direction de Mohic Lavergne. Salle Georges Billebaut. ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) Invitation et réservation : culture@illiers-combray ou tél : 02 37 24 00 0 . **16h30 -17h30** : _**Salon de thé musical, jazz**_ Rémy Colas, Laurent Colas, Thomas Pottier et Pascal Deschamps (professeurs de l’[École de musique d’Illiers-Combray](https://www.facebook.com/MusiqueIlliers)) Spectacle gratuit. Consommations payantes La Peupleraie ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) . **17h30 – 18h15** : Présentation par l’auteur du livre « [Proust et Cabourg](http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hors-serie-Connaissance/Proust-et-Cabourg) » de Jean-Paul Henriet (Éditions Gallimard) À la [Médiathèque de Combray](https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Combray-990066021045345). ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) Sur inscriptions au 02 37 24 17 85 ou [[mediatheque.illiers@wanadoo.fr](mailto:mediatheque.illiers@wanadoo.fr)](mailto:mediatheque.illiers@wanadoo.fr) . **19h00 – 23h30** : _**Soirée festive « Illiers, trait d’union, Combray 1971 »**_ Organisation [Comité des Fêtes](https://www.facebook.com/cdfilliers) Cochon grillé à l’Espace Florent d’Illiers ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) Bal 70’s animé par l’Orchestre de Pascal Deschamps prix :15 euros Réservations : [Tabac de L’Europe](https://www.facebook.com/LEurope-Illiers-Combray-175372736498247), magasin Rapid Market et [Office de Tourisme](https://www.facebook.com/OTIentrebeauceetperche) . **23h30 : retraite aux flambeaux** Départ Espace Florent d’Illiers jusqu’à la Corderie. ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) . ### DIMANCHE 11 JUILLET . **10h00 à 18h00 Deuxième salon du livre d’Illiers-Combray**, sous la présidence de [**Ya Ding**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ya_Ding) (prix Cazes, pour [_Le Sorgho rouge_](https://www.editions-stock.fr/livres/hors-collection-litterature-francaise/le-sorgho-rouge-9782234059108)). Une cinquantaine d’auteurs (romanciers, BD, régionaux, beaux-livres, …) Salle Georges Billebault ([_Voir sur le plan_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) Gratuit. ouvert à tous. . **10h15 : Inauguration du Salon du livre** par M. Bernard Puyenchet, Maire d’Illiers-Combray, M. Ya Ding et l’invité d’honneur M. [**François Bon**](https://www.tierslivre.net/), écrivain, dramaturge et explorateur de nouvelles formes littéraires (qui avait publié en 2013 un essai au titre provocateur : Proust est une fiction). . **11h00 : Table ronde** autour de « [_**Maurice Carême, le poète de l’enfance**_](http://www.mauricecareme.be/poemes.php) » animée par Mireille Naturel. Gratuit. Sur réservation culture@illiers-combray ou tél : 02 37 24 00 05 Salle Georges Billebault . **11h20 – 11h40 : Table ronde** en présence de **Philippe Duley**, auteur de « [_**Infirmières : Histoire et combats**_](https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/infirmieres/) » et **Serge Korber**, auteur de « [_**Jean-Louis Trintignant : dialogue entre amis**_](https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/jean-louis-trintignant/) » animée par le metteur en scène Christophe David. Gratuit. Sur réservation culture@illiers-combray ou tél : 02 37 24 00 05 Salle Georges Billebault . **11h50 : Table ronde** sur le thème « _**Autour de la musique**_ » : [**Jérôme Bastianelli**](https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Bastianelli), [**Evelyne Bloch-Dano**](https://www.ebloch-dano.com/) et Régis Penet, animée par le metteur en scène Christophe David. Gratuit. Sur réservation culture@illiers-combray ou tél : 02 37 24 00 05 Salle Georges Billebault . **14h30 : Table ronde** en présence de **François Bon** animée par **Mireille Naturel et Isabelle Dumas.** Gratuit. Sur réservation culture@illiers-combray ou tél : 02 37 24 00 05 Salle Georges Billebault **15h00 : Lecture publique** de « _**La Chambre de Liège**_ » de Jean-Claude Brisville par la **Compagnie Alfred et Jacques.** _« Au cours de ces années, sa chambre a été tout son théâtre, et aussi un peu une partie du mien » Tout est là. C’est dans ces termes que Céleste Albaret utilise pour évoquer le lieu où Marcel Proust s’est reclus les huit dernières années de sa vie afin de finaliser la rédaction de son œuvre._ Théâtre de verdure jouxtant la Salle Georges Billebault Gratuit ouvert à tous . **16h00 – 16h30 : Table ronde** sur le thème « _**Autour du roman noir**_ » en présence d’**Eric Mercier, Dominique Maisons et Caroline Dorka-Fenech**, animée par le metteur en scène Christophe David. Gratuit. Sur réservation culture@illiers-combray ou tél : 02 37 24 00 05 Salle Georges Billebault . **16h30 : Table ronde** sur le thème « _**Qu’est-ce qu’une résidence d’écriture ?**_ » animée par **Valéria Gaillard et Mireille Naturel.** Gratuit. Sur réservation culture@illiers-combray ou tél : 02 37 24 00 05 Salle Georges Billebault . **17h30 : Clôture du salon** et salon de thé . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

