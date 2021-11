Toulouse La Place de la Danse - CDCN Toulouse Occitanie Haute-Garonne, Toulouse Festival Ici&Là 2022 La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Festival de danse Un festival-panorama pour s’immerger dans les danses d’aujourd’hui. Pendant 3 semaines, les styles s’entrelacent et les artistes reconnu.e.s et émergent.e.s se côtoient. On y parle de nos corps et du monde qui nous entoure, de sa violence implacable comme de son infinie douceur. Un monde où s’aventurer ensemble. ICI, le temps d’un hiver, LÀ, le temps d’un festival. ### Plus d’infos [Site de la Place de la place ](https://laplacedeladanse.com/agenda/agenda/festival-icietla-2022) ![]() ### Infos pratiques Du 20 janvier au 12 février 2022 Culture La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie 5 Avenue Etienne Billières, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

