Festival Ici ou l’Art – Atelier Imagine ta ville Vieux-Boucau-les-Bains, 23 octobre 2021, Vieux-Boucau-les-Bains.

Festival Ici ou l’Art – Atelier Imagine ta ville 2021-10-23 14:00:00 – 2021-10-23 15:30:00

Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier “Imagine ta ville” à partir de 12 ans

A Moliets et Vieux-Boucau Les arts s’exposent le temps d’un week-end en intérieur et extérieur avec des peintres, sculpteurs, photographes, performance de graff, des ateliers . Des animations musicales tout au long des deux journées, animeront votre visite . Deux spectacles complèteront ce programme : un pour enfants le samedi soir à Vieux-Boucau et un concert le dimanche soir à Moliets et Maâ Boissons sur place (pas de restauration)

Atelier “Imagine ta ville” à partir de 12 ans

A Moliets et Vieux-Boucau Les arts s’exposent le temps d’un week-end en intérieur et extérieur avec des peintres, sculpteurs, photographes, performance de graff, des ateliers . Des animations musicales tout au long …

+33 6 99 64 38 98

Atelier “Imagine ta ville” à partir de 12 ans

A Moliets et Vieux-Boucau Les arts s’exposent le temps d’un week-end en intérieur et extérieur avec des peintres, sculpteurs, photographes, performance de graff, des ateliers . Des animations musicales tout au long des deux journées, animeront votre visite . Deux spectacles complèteront ce programme : un pour enfants le samedi soir à Vieux-Boucau et un concert le dimanche soir à Moliets et Maâ Boissons sur place (pas de restauration)

Estan Quarts

dernière mise à jour : 2021-10-19 par