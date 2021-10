Festival : IC.ON.IC Amiens, 15 septembre 2021, Amiens.

Festival : IC.ON.IC 2021-09-15 – 2021-10-24

Amiens Somme Amiens

Festival d’arts visuels d’Amiens Métropole

Amiens Métropole propose aux visiteurs un festival d’arts visuels qui invite à découvrir des propositions dans l’espace public et dans les lieux culturels.

Dès le mois de septembre, les rues du quartier historique St-Leu se parent d’œuvres dédiées à l’univers urbain pour conjuguer découverte patrimoniale et expérience visuelle.

Trois parcours marquent ce festival qui prendra fin le 17 décembre 2021.

Le PARCOURS STREET ART a déjà commencé. Une vingtaine de projets artistiques jalonnent un parcours insolite dans les rues de St-Leu. Des artistes issus du street art et de l’art contemporain s’approprient l’espace public et l’urbanisme du quartier historique amiénois, et vous emmènent dans leurs univers traduits dans des fresques monumentales comme des interventions cachées dans des détails.

Du 9 novembre au 17 décembre, 18 lieux formeront un PARCOURS ART CONTEMPORAIN permettant la découverte d’artistes plasticiens interrogeant notre relation au territoire.

Du 24 au 28 novembre, des séquences de Vidéo Mapping créées par Les Rencontres Audiovisuelles constitueront le PARCOURS VIDEO MAPPING, 3ème et dernière étape du Festival IC.ON.IC. seront projetées sur des façades historiques du centre-ville des créations originales dans des écrins sonores.

http://www.amiens.fr/iconic

