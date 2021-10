Épinal Épinal Épinal, Vosges FESTIVAL HUMOUR ET HANDICAP Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

FESTIVAL HUMOUR ET HANDICAP Épinal, 5 novembre 2021, Épinal. FESTIVAL HUMOUR ET HANDICAP 2021-11-05 20:30:00 – 2021-11-05 rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE

Épinal Vosges Le 05 novembre 2021 à 20h30: Tremplin humour.Avec la participation d’artistes amateurs. Tarif à 10€.

Le 06 Novembre à 20h30: Soirée de Gala. Mademoiselle Serge- Carlos Flinnoroi -David Vincent Tarif:15€ +33 3 29 82 53 32 http://www.tourisme-epinal.com/ APF ENTREPRISES dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse rue de la Louvière AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Ville Épinal