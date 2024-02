Festival Humour en culture “Un ch’ti va la vie” Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, vendredi 29 mars 2024.

Festival Humour en culture “Un ch’ti va la vie” À travers les personnages fous et attachants qui l’entourent, Gaëtan passe en revue tout ce qui l’agace. Venez découvrir les facettes de ce jeune humoriste plein de surprises ! Vendredi 29 mars, 20h03 Centre Culturel Robert Delefosse Tarifs 12 € / 7 €Réservation 03 20 95 45 71 ou billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:03:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:03:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Festival Humour en culture “Un ch’ti va la vie”

Venez découvrir les facettes de ce jeune humoriste plein de surprises et de charme !

GAËTAN PETIT

Gaëtan Petit nous confie une histoire, SON histoire, sa vraie vie de Chti dans les corons. Il n’a connu que ça mais ne se sent pas à sa place. À travers les personnages fous et attachants qui l’entourent, il passe en revue tout ce qui l’agace. De son village paumé du Pas-de-Calais, à sa famille, sa « crotte », son job et lui-même, Gaëtan nous donne la vision qu’il a de son monde. Il voit sa vie ailleurs, du moins c’est ce qu’il pense …

SurMesures Production

Vencredi 29 mars à 20h30

centre culturel Robert Delefosse

Tarifs 12 € / 7 €

Réservation 03 20 95 45 71 ou billetterie en ligne

Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 95 45 71 »}] [{« link »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?ovl=1&fbclid=IwAR0y2ydjSGVKQBKHfU1Cx_7u2OKRCFkH6HCeGB9txIufZOqPgkO1_2kaxrs »}]

SurMesures ProductionFestival