Festival Humour en culture « Les demented brothers » Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, vendredi 15 mars 2024.

Festival Humour en culture « Les demented brothers » Ils sont doués, ils sont sérieux, ils sont talentueux… en théorie ! Découvrez leur univers magiquement stupi… stupéfiant ! Un condensé de tentatives de faire de la magie époustouflante. Vendredi 15 mars, 20h30 Centre Culturel Robert Delefosse 12 € / 7 €

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:45:00+01:00

Les Demented Brothers, experts en magie incroyablement stupide !

Ils sont doués, ils sont sérieux, ils sont talentueux… en théorie ! Découvrez leur univers magiquement stupi… stupéfiant !

Après avoir (presque) parcouru le monde entier à la rencontre des meilleurs magiciens, ils vous présentent le fruit de leur travail. Un condensé de tentatives de faire de la magie époustouflante. Disparition de foulards, fakirisme de pince à linge, domptage de serpent à la flûte à bec, disparition dans « la grosse boîte en bois »… Vont-ils réussir à vous époustoufler ? C’est sûr. A 100%. Moins quelques pourcents, peut-être. Mais ce n’est pas entièrement sûr non plus. Ils vont faire le mieux possible en tous cas.

Mise en scène OUI – Lumières un peu – Décor pas beaucoup – Costumes France Lamboray – Musique Simon FACHE

LBH Production

Durée du spectacle +/- 1h

Tout public et familial, à partir de 8 ans

vendredi 15 mars à 20h30

centre culturel Robert Delefosse

Tarifs 12 € / 7 €

Réservation 03 20 95 45 71 ou billetterie en ligne

Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 95 45 71 »}] [{« link »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?ovl=1&fbclid=IwAR0y2ydjSGVKQBKHfU1Cx_7u2OKRCFkH6HCeGB9txIufZOqPgkO1_2kaxrs »}]

LBH production