Festival Humour en culture « [IN]CERTAIN REGARD » Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, vendredi 5 avril 2024.

Festival Humour en culture « [IN]CERTAIN REGARD » Une analyse critique et coquasse de la musique populaire à travers les âges. Les Frères Jacquard rouvrent les portes de « l’Université populaire Jacquard » en professeurs émérites. Vendredi 5 avril, 20h30 Centre Culturel Robert Delefosse Tarifs : 12 € / 7 €Réservation : 03 20 95 45 71 ou billetterie en ligne

« [IN]CERTAIN REGARD »

LES FRERES JACQUARD

« In-certain regard », une analyse critique et coquasse de la musique populaire à travers les âges.

Après avoir sillonné les routes, distillant joie musicale et chaleur humaine, Les Frères Jacquard décident de prendre du recul sur leur discipline et de satisfaire à une demande pressante de son public en proposant un nouveau spectacle en salle, tout en rythme et en pédagogie. En effet, constat fut fait que la soif de connaissance et de savoir des spectateurs étaient inextinguibles. Jean-Sté, Jean-Co et Jean-mi, s’autorisent alors à rouvrir les portes de « l’Université populaire Jacquard » afin de combler cet ardent désir.

Ce sont en professeurs émérites qu’ils abordent des sujets aussi pointus que : « Les grands chanteurs morts expliqués aux enfants », « Stretch et Bee Gees : Le mystère des voix de tête », ou bien encore « Musique classique et chansons paillardes : Amours interdites ? », etc.

Ils auront à leur disposition des moyens considérables pour illustrer et animer leurs propos, rendant ce cours magistral particulièrement abordable et ludique même pour un public non initié.

Note à benêts : L’usage de calculatrices programmables et de téléphones sans fil est interdit durant le cours.

Durée : 75 min

Public : A partir de 7 ans.

Distribution et Mise en scène : Les Frères Jacquard

vendredi 5 avril à 20h30

centre culturel Robert Delefosse

Tarifs : 12 € / 7 €

Réservation : 03 20 95 45 71 ou billetterie en ligne

