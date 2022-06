Festival « Humour en court » Pontarlier, 26 août 2022, Pontarlier.

Festival « Humour en court »

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

2022-08-26 – 2022-08-28

Pontarlier

Doubs

EUR 0 15 Vendredi 26 août à 20h30: cérémonie d’ouverture et diffusion des films en présence de Marc Fraize.

Samedi 27 août à 17h: rediffusion des films; à 20h30: spectacle le croc mot.

Dimanche 28 août à 10h: film tout public « Le grand méchant renard et autres contes »; à 20h: remise des prix et diffusion des lauréats en présence de Marc Fraize.

Proposé par Théâtre des zygomatiques.

Festival » Humour en court », au programme: des spectacles et des courts métrages en compétition qui tenteront de conquérir le jury présidé par Marc Fraize. Mais vous aurez aussi votre mot à dire en décernant le prix du public!

Billetterie sur place ou en ligne.

td.zygomatiques@hotmail.fr

