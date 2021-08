Festival HRun 2021 LEAP de Boissay, 18 septembre 2021, Le Controis-en-Sologne.

Festival HRun 2021

LEAP de Boissay, le samedi 18 septembre à 14:00

Le festival HRun, seul festival caritatif du département de Loir-et-Cher, revient cette année pour sa 4ème édition et pose ses bagages au lycée Boissay à Fougères-sur-Bièvre. La volonté du festival, depuis 2016, est de rassembler un public valide et en situation de handicap avec pour mot d’ordre la convivialité. C’est aussi l’occasion de sensibiliser petits et grands à l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux évènements sportifs et culturels. Cette année, le festival revient avec une programmation ambitieuse en proposant des événements gratuits ou caritatifs qui vont entraîner petits et grands pour deux jours au cœur du lycée Boissay à Fougères-sur-Bièvre. Vendredi 17 Septembre : • Rendez-vous pour une séance de cinéma en plein air gratuite avec « Dragons 3 », un film d’animation Dreamworks qui va ravir petits et grands. Entrée libre / buvette et restauration sur place. Samedi 18 Septembre : • Rendez-vous à partir de 14h30 pour la ballade sportive HRun (une boucle de 3 km) pour tous, suivie de la remise des prix. • Rendez-vous, enfin, le samedi soir, pour le concert caritatif (entrée 5 euros), en partenariat, cette année, avec la radio VIBRATION.



