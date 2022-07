Festival Houlgate Plein Vent Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Festival Houlgate Plein Vent Houlgate, 24 septembre 2022, Houlgate. Festival Houlgate Plein Vent

Promenade Roland Garros Houlgate Calvados

2022-09-24 – 2022-09-25 Houlgate

Toutes voiles dehors ! Le rendez-vous incontournable des amoureux des cerfs-volants et des sports de glisses est de retour ! Au programme démonstrations, initiations, baptêmes. Il y en aura pour tous les goûts ! Restauration sur place.

houlgate@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 24 34 79 https://www.houlgatepleinvent.fr/

