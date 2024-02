Festival Horsol « Space Clignancourt », musiques improvisées et électroniques Fermanville, jeudi 5 septembre 2024.

Festival Horsol « Space Clignancourt », musiques improvisées et électroniques Fermanville Manche

Samuel Doguet clarinette

Felix Gerbelot violon

C’est dans un studio de Clignancourt, que ces deux passionnés de musiques improvisées et électroniques se rencontrent et élaborent leur langage musical.

Inspirée du jazz, de la musique contemporaine et de l’électro-acoustique, leur performance magnifiée par l’écrin du Fort Levi, nous offrira une expérience immersive sonore et visuelle très singulière.

Aventure sensorielle électrisante garantie !

Fort du Cap Lévi

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-05 22:00:00

fin : 2024-09-05

7 Village Le Cap Levi

Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

