Festival Hors Saison – L’autre culture du Portugal La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Festival Hors Saison – L’autre culture du Portugal La Grande Poste, 25 avril 2022, Bordeaux. Festival Hors Saison – L’autre culture du Portugal

du lundi 25 avril au jeudi 5 mai à La Grande Poste

LUNDI 25 AVRIL 21h – Théâtre : « 25 avril, Fragments d’une révolution » de Renato Ribeiro 22h30 – Concert : O Canto Da Liberdade MARDI 26 AVRIL 18h30 – Conférence : « La Nation Portugaise, présence des juifs Portugais en Nouvelle-Aquitaine » 21h30 – Projection : « Les Frères Pereire » réalisé par Michel Cardoze MERCREDI 27 AVRIL 20h – Danse contemporaine : « Avril » avec Bela&Côme JEUDI 28 AVRIL 20h – Théâtre : « L’Auguste et Auguste » de Steven Dos Santos VENDREDI 29 AVRIL 20h30 – Concerts : Isabel Santos / Carlos Có Kabazz / Triolet Com Caramel SAMEDI 30 AVRIL 21h – Concerts : PZ BANDA /CORONA DIMANCHE 1ER MAI 11h – Lecture théâtralisée : « Les petits mots » avec Manuela Azevedo 16h – Danse : « Sol de Portugal », Cantos tradicionais /Festival de Folclore LUNDI 2 MAI 21h30 – Projection : « Al Berto » réalisé par Vicente Alves de Ó MARDI 3 MAI 21h30 – Projection : « O Embargo » réalisé par António Ferreira MERCREDI 4 MAI 20h – Théâtre : « L’île inconnue » de José Saramago JEUDI 5 MAI 20h30 – One Man Show : “ En construction “ de José Cruz 23h – Concerts : Dj Myk / Dj Alex Da Kosta

Projections : 8-12€ // Théâtres : 16-30€ // Concerts : 16-35€

La Grande Poste accueille le Festival Hors Saison, l’autre culture du Portugal. Au programme, des spectacles, des projections, des conférences et de la gastronomie autour de la culture Portugaise ! La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Seurin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T21:00:00 2022-04-25T23:30:00;2022-04-26T18:30:00 2022-04-26T23:00:00;2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T23:00:00;2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T23:00:00;2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T23:30:00;2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T23:30:00;2022-05-01T11:00:00 2022-05-01T12:00:00;2022-05-01T16:00:00 2022-05-01T20:00:00;2022-05-02T21:00:00 2022-05-02T23:00:00;2022-05-03T21:00:00 2022-05-03T23:00:00;2022-05-04T20:00:00 2022-05-04T23:00:00;2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Grande Poste Adresse 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Grande Poste Bordeaux Departement Gironde

La Grande Poste Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Festival Hors Saison – L’autre culture du Portugal La Grande Poste 2022-04-25 was last modified: by Festival Hors Saison – L’autre culture du Portugal La Grande Poste La Grande Poste 25 avril 2022 bordeaux La Grande Poste Bordeaux

Bordeaux Gironde