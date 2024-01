Festival Hors Limites : rencontre avec Marie-Hélène Lafon Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Le festival de l’Association des Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, du 15 au 30 mars

Marie-Hélène Lafon est née à Aurillac. Professeure de

lettres classiques, elle a choisi d’enseigner dans un collège situé en Zone

d’Education Prioritaire. Elle rédige son premier texte, une nouvelle, à l’âge

de 34 ans. Elle est un écrivain en quête d’une écriture absolue, animée par une

irrépressible envie d’écrire et libérée des contraintes inhérentes à sa

condition sociale originelle. Elle est l’auteur d’une dizaine de romans et

nouvelles, ancrés dans le réel d’un monde paysan qui n’en finit pas de

disparaître.

Retour sur l’ensemble de son œuvre, avec la journaliste

Sophie Joubert,

journaliste à L’Humanité et conseillère littéraire du festival.

Marie-Hélène Lafon

Originaire du Cantal et issue d’une famille de paysans, Marie-Hélène Lafon part

étudier à Paris. Agrégée de grammaire et docteure en littérature, elle

devient professeure de français, de latin et de grec et publie son

premier roman en 2001, Le Soir du chien, récompensé par le prix

Renaudot des lycéens. Il s’ensuivra une dizaine d’autres, toujours aux

éditions Buchet-Chastel, ainsi que des recueils de nouvelles, des essais

et des entretiens. Elle obtiendra le prix Renaudot 2020 pour son roman Histoire du fils, qui rencontrera un grand succès public.

Le festival Hors Limites

Porté par l’Association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis depuis plus de dix ans, le festival Hors

limites est un véritable temps fort de la vie culturelle du département

se déployant chaque année dans plus de trente villes (sur quarante) que

compte le 93, ainsi qu’à Paris.

Imposant sa singularité dans le paysage des manifestations

littéraires en s’appuyant sur l’important réseau de lecture publique de

son territoire et sur un parti pris d’itinérance, il met en lumière durant trois semaines le travail de promotion et de diffusion de la littérature contemporaine grâce

à l’engagement et l’investissement quotidiens de plus de quarante

bibliothèques et médiathèques mobilisées à cette occasion.

Il

tend à ce que la lecture devienne un dialogue, un échange, une

rencontre, en portant la création au plus près des habitants de

Seine-Saint-Denis au moyen de collaborations avec de nombreux

lieux culturels partenaires, parmi lesquels le Mémorial de la Shoah de

Drancy, la Basilique cathédrale de Saint-Denis, ou encore les réseaux

des librairies et cinémas indépendants, mais aussi en se faisant l’écho

d’actions culturelles et de résidences d’écrivains menés tout au long de

l’année sur le territoire, dont une partie est mise en avant pendant le

festival.

Entièrement gratuit et ouvert à tous les profils de lecteurs, Hors limites comprend chaque année plus de cent auteurs et artistes invités, et pas moins de cent événements programmés.

Présence renouvelée pour certains invités, inédite pour d’autres, ils

sont nombreux à venir partager sous des formes diverses un temps de

rencontre avec le public du département et au-delà.

Chaque édition est riche en découvertes : performances, lectures

musicales, ateliers d’écriture et jeunesse, rencontres d’auteur-e-s,

projections… suscitent des croisements entre la littérature, le cinéma,

le spectacle vivant, les arts visuels, et témoignent des formes joyeuses et inédites que revêt aujourd’hui la littérature.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

© Médiathèque Marguerite Duras Photo CC G.Garitan