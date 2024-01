Festival Hors Limites : Rencontre avec Estelle-Sarah Bulle Bibliothèque Louise Michel Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Venez rencontrer Estelle-Sarah Bulle suite à la parution, en janvier 2024, de son troisième roman « Basses Terres » aux éditions Liana Levi.

Estelle-Sarah Bulle est née à Créteil en 1974. Bercée par la langue créole durant son enfance, elle se présente comme antillaise de seconde génération, puisque née en métropole. Après des études à Paris et à Lyon, elle a travaillé dans des cabinets de conseil, et ensuite au sein de plusieurs institutions culturelles, dans lesquelles elle écrivait les discours des dirigeants. L’autrice ne s’est consacrée exclusivement à l’écriture qu’à l’approche de ses quarante ans, pour autant, elle affirme que son désir d’écrire l’habite depuis l’enfance.

Elle a publié trois romans aux éditions Liana Levi et écrit également pour la jeunesse.

Reconnue par la critique et lauréate de plusieurs prix, l’autrice avait été remarquée lors de la rentrée littéraire 2018 avec son premier roman, Là où les chiens aboient par la queue. Avec une langue singulière et rythmée, parsemée de créole guadeloupéen, elle mêlait l’autobiographie et la fiction, et « donnait à voir et à penser toute l’histoire de la Guadeloupe, des années 1940 à nos jours » selon le festival Etonnants Voyageurs.

Pour son second roman, Les étoiles les plus filantes, paru en 2021, Estelle-Sarah Bulle imagine ici le tournage fictif du film Orfeu negro de Marcel Camus, Palme d’Or en 1959. Dans ce récit riche et ambitieux, elle nous donne une vision sensible Brésil de l’époque : au sein des favelas, avec la naissance de la bossa nova, la création de la ville de Brasilia, et sa société plurielle.

Enfin, pour Basses terres, paru le 04 janvier 2024, elle retourne en Guadeloupe : « En ce mémorable mois de juillet 1976, les explosions de la Soufrière s’intensifient, les cendres recouvrent impitoyablement la végétation et beaucoup se résignent à partir en Grande-Terre. Au cœur de cette saison brûlante, les bourgs se vident et les destins se jouent. De l’autre côté de l’isthme, chez les Bévaro, l’heure est aux retrouvailles : dans la case d’Elias, le patriarche, s’agglutinent la famille de son fils venue de métropole et une flopée de cousins déplacés. Eucate, en Basse-Terre, n’a plus que sa petite-fille. Elle a autrefois érigé sa case sur les pentes du volcan pour fuir les vilénies de son patron monsieur Vincent et elle est bien décidée à y rester. Même si elle devait être la dernière, seule avec ses souvenirs d’un passé doux-amer. »

La rencontre avec Estelle-Sarah Bulle intervient dans le cadre du festival Hors Limites 2024, porté par l’association des bibliothécaires de Seine-Saint-Denis qui a lieu dans plus de 30 villes du département ainsi qu’à Paris. Depuis plus de 10 ans, ce festival met en lumière durant trois semaines le travail de promotion et de diffusion de la littérature contemporaine. L’édition 2024 a lieu du 15 au 30 mars ! Plus d’infos par ici.

Le programme de la soirée : Lecture à voix haute de l’autrice d’extraits de Basses Terres, puis un temps de questions animé par les bibliothécaires. Enfin, un temps d’échanges avec le public et une session de dédicace avec la librairie.

Pas besoin de réserver ni de s’inscrire, la soirée est gratuite et ouverte à toustes !

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

Contact : http://hors-limites.fr/edition/2023/home +33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr

