Festival : Hors les caves 2022 – Sept secondes Saint-Claude, 8 juin 2022, Saint-Claude.

Festival : Hors les caves 2022 – Sept secondes Saint-Claude

2022-06-08 – 2022-06-08

Saint-Claude Jura

Festival : Hors les caves 2022 – Sept secondes

Mercredi 8 juin à 20h, à Saint-Claude.

Le Festival de caves est né d’une intuition, d’un désir. Désir de mettre en avant l’imagination, l’invention et la confiance ; désir d’offrir à des artistes une totale liberté de création, de leur proposer d’autres manières de raconter des histoires et de rencontrer le public, plus étroites, plus intimes, plus directes. Intuition d’un lieu nouveau ; un lieu inhabituel et un peu fou, étrange et étonnant : la cave, pour favoriser l’intensité presque magique de l’écoute et nourrir davantage les liens entre l’artiste et les spectateurs.

SEPT SECONDES (IN GOD WE TRUST)

Texte de Falk Richter – Mise en scène de Julien Barbazin – Avec Julien Jobert –

Lumières de Douzenel – Son d’Antoine Lenoble – En coproduction avec la Cie Les Écorchés

Trad. Anne Montfort © L’Arche 2016

Sept secondes raconte le quotidien d’un bombardier américain qui largue des bombes tel un adolescent devant sa console de jeux. Au même moment, dans le fond des États-Unis, sa famille, fière de son héros, prépare un pique-nique. « Quand de graves événements se déroulent, on se questionne toujours sur le fait de se trouver sur scène. Mais en fait, cette cérémonie qui fabrique quelque chose d’invisible pour le rendre perceptible est primordiale. La scène est sûrement l’endroit où je dois être. »

Le lieu est une surprise, renseigner 24h avant l’évènement !

Pour plus d’informations : https://www.festivaldecaves.fr/calendrier/

Festival : Hors les caves 2022 – Sept secondes

Mercredi 8 juin à 20h, à Saint-Claude.

Le Festival de caves est né d’une intuition, d’un désir. Désir de mettre en avant l’imagination, l’invention et la confiance ; désir d’offrir à des artistes une totale liberté de création, de leur proposer d’autres manières de raconter des histoires et de rencontrer le public, plus étroites, plus intimes, plus directes. Intuition d’un lieu nouveau ; un lieu inhabituel et un peu fou, étrange et étonnant : la cave, pour favoriser l’intensité presque magique de l’écoute et nourrir davantage les liens entre l’artiste et les spectateurs.

SEPT SECONDES (IN GOD WE TRUST)

Texte de Falk Richter – Mise en scène de Julien Barbazin – Avec Julien Jobert –

Lumières de Douzenel – Son d’Antoine Lenoble – En coproduction avec la Cie Les Écorchés

Trad. Anne Montfort © L’Arche 2016

Sept secondes raconte le quotidien d’un bombardier américain qui largue des bombes tel un adolescent devant sa console de jeux. Au même moment, dans le fond des États-Unis, sa famille, fière de son héros, prépare un pique-nique. « Quand de graves événements se déroulent, on se questionne toujours sur le fait de se trouver sur scène. Mais en fait, cette cérémonie qui fabrique quelque chose d’invisible pour le rendre perceptible est primordiale. La scène est sûrement l’endroit où je dois être. »

Le lieu est une surprise, renseigner 24h avant l’évènement !

Pour plus d’informations : https://www.festivaldecaves.fr/calendrier/

Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-04-19 par