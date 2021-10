Dugny-sur-Meuse Dugny-sur-Meuse Dugny-sur-Meuse, Meuse FESTIVAL HORROR CONVENTION Dugny-sur-Meuse Dugny-sur-Meuse Catégories d’évènement: Dugny-sur-Meuse

Meuse

FESTIVAL HORROR CONVENTION Dugny-sur-Meuse, 30 octobre 2021, Dugny-sur-Meuse. FESTIVAL HORROR CONVENTION 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-30 19:00:00

Dugny-sur-Meuse Meuse Dugny-sur-Meuse Découvrez l’étrange exposition de l’Horror Convention et célébrez Halloween à l’église fortifiée de Dugny-sur-Meuse autour de créateurs, artistes, artisans, expositions,concerts, performances…

Petite restauration sur place (food truck). L’évènement est soutenu par Miskatonic Samedi 14h00-20h

Dimanche 10h-19h

Entrée libre +33 7 50 93 19 11 Eléonore Giraud dernière mise à jour : 2021-09-27 par OT VAL DE MEUSE – VOIE SACREE

Détails Catégories d’évènement: Dugny-sur-Meuse, Meuse Autres Lieu Dugny-sur-Meuse Adresse Ville Dugny-sur-Meuse lieuville 49.10698#5.38711