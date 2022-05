Festival Horizon Vert 2022 – Ciné atelier – Le petit peuple du potager au cinéma Le Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Boulevard Barbusse Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 10h à 11h45 au cinéma Rex. 5€/ad 4€/enf. Réservation souhaitable. Rens./Résa : 07 67 92 89 68 ou mediationcinema87@gmail.com Lancement du Festival Horizon Vert 2022 ! Projection du film documentaire tourné en Deux-Sèvres LE PETIT PEUPLE DU POTAGER (52min) au sein d’un jardin en permaculture. A la suite de la projection, atelier “recyclage” avec Clément. Ramenez vos cartons, bouteilles en plastiques et autres déchets pour recréer l’univers du jardin et ses petits insectes!

Synopsis : C'est l'histoire d'un potager, depuis les premières graines jusqu'à la récolte. Un potager sans pesticides et autres produits chimiques, seulement aidé que par de discrets ouvriers, les insectes. En plongeant au cœur de ce royaume végétal, nous découvrons des milliers de vies minuscules qui s'organisent comme dans une microsociété.

