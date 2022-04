Festival Horizon Guitare – Du 29/4 au 1/5 Hellemmes, 29 avril 2022, Lille.

du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai à Hellemmes

Horizon guitare, ce sont : * Des ateliers pédagogiques * Une master class * et des concerts ! Vendredi 29 Avril – 20h – Kursaal – 135 rue Roger Salengro ———————————————————- ### Lilith Guegamian : Guitare classique, composition et musique arménienne Lilith Guegamian est guitariste, compositrice et professeure de guitare. Elle nous emmène, pour notre plus grand plaisir, dans un voyage en musiques, en langages, en couleurs, en saveurs, en émotions à fleur de peau… Sa musique est un conte. À ses compositions pour guitare seule se mêlent parfois des arrangements de chants de son Arménie natale, aux six cordes de sa guitare se mêle parfois sa voix… Duo Bailly / Cahue Duo piano/guitare, jazz créatif et world music C’est avant tout le désir de conter des histoires en musique qui réunit Gwen Cahue et Baptiste Bailly. Ensemble, ils explorent un duo piano-guitare peu commun, cherchant à faire corps, taillant dans le son une voix commune dont le lyrisme mélodico-rythmique ne cessera de nous surprendre. Les inspirations sont variées, de la musique classique aux racines folkloriques, le tout transformé par des improvisations exaltantes tirées de leur bagage jazzistique. Samedi 30 avril – Matin et après midi – École de musique – 1a, rue François Marceau ———————————————————————————– ### Master class : Gaëlle Solal Gaëlle Solal réside à Bruxelles, elle est professeure invitée au Conservatoire Royal de Gand. Elle se bat pour la présence et la visibilité des femmes dans le monde de la guitare à travers l’association Guitar’Elles dont elle est la fondatrice. Son parcours incroyable passe par le CNSM de Paris, la Hochschule für Musik de Cologne. Elle a remporté douze prix dans des concours nationaux et internationaux, dont le concours d’Alessandria et la GFA. Elle vient de sortir le CD Tuhu, applaudi par la critique. Samedi 30 avril – École de musique – 1a, rue François Marceau ————————————————————- ### Ateliers pédagogiques * 13h/14h : Pauline Gauthey – Jeux d’improvisation, niveau débutant. * Gym pour guitariste 14h30/15h30 : Giulia Ballaré – Niveau 3e année de guitare et plus – Max : 8 participants pour chaque atelier Samedi 30 avril – 10h/16h – École de musique – 1a, rue François Marceau ———————————————————————– ### Exposition de lutherie * Julien Lebrun, Guitare Classique * Milan Barbé, Guitare baroque, romantique, luth Samedi 30 avril – 16 h, durée : 1 h 30 – École de musique – 1a, rue François Marceau ———————————————————————————— ### Atelier découverte de la guitare électrique : Saturax Saturax est un guitariste d’origine corse. Mordu de Rock depuis son plus jeune âge, il réalise des vidéos pédagogiques, tutos sur Youtube et prépare un album pour 2022. Il intervient régulièrement dans les magazines spécialisés de guitare électrique. *Venir avec sa guitare classique ou électrique Samedi 30 Avril – 20h – Église Saint-Denis – rue Faidherbe ———————————————————- ### Duo Odelia : Guitare romantique Fondé en 2018, le Duo Odelia est né de la rencontre de Marie Sans et Alice Letort à la Hochschule für Musik de Bâle (Suisse). Elles forment alors un duo de guitares romantiques. Elles proposent un répertoire de Vienne à Paris qui met en lumière la musique du XIXème siècle, où la guitare était très en vogue dans les salons à Paris et à Vienne. Tantôt légères, tantôt rêveuses, pétillantes, théâtrales, ces oeuvres se mêlent à celles de clavecinistes parisiens du siècle précédent. GenevaGuitarDuo Guitare classique Formé de Giulia Ballaré (Italie) et Pauline Gauthey (France), le GenevaGuitarDuo débute en 2019 en Espagne, lors du festival l’Art de la Guitare. Ensemble, elles explorent leurs instruments. Les sons, les silences, le mouvement semblent être pour elles au-delà des mots. Alliant les standards classiques de la musique espagnole (De Falla, Albeniz et Granados) aux musiques sud-américaines (Assad, Piazzola et Bellinati) en passant par l’opéra italien (Rossini et Verdi), elles vous proposent un concert aux saveurs variées. Dimanche 1er Mai – 16 h – Kursaal – 135 rue Roger Salengro ———————————————————- ### Ensembles de guitares d’Hellemmes, Mons-en-Baroeul et Arras Les élèves de guitare de l’école de musique d’Hellemmes, du conservatoire de Mons-en-Baroeul et du conservatoire d’Arras participent toute l’année aux ensembles de guitares, accompagnés de leurs professeurs, Marine Bouttier et Frédéric Ponthieux. Ils présentent un programme varié et plein d’enthousiasme aux inspirations espagnoles, classiques et d’autres horizons. Crazy Nails Musique, Concert, Clown – De 4 à 104 ans Un concert décalé avec Gaëlle Solal (France) & Boris Gaquere (Belgique) Après avoir évolué dans le monde du classique pendant des années, deux musiciens décident de prendre leur courage à deux mains et de sortir des cases. Cela donne un concert normal qui peu à peu vous entraîne dans un voyage loufoque à travers tout genre de musique et d’émotion avec un zeste de folie. On pourrait se demander si nous n’avons pas en chacun de nous un peu de Crazy Nails ? Concerts : gratuits sur réservation auprès de l’école de musique Master class : Gratuit et sur inscription obligatoire auprès de l’école de musique, entrée libre pour les auditeurs. 30 min de masterclass par personne, merci de préciser votre niveau d’instrument et le répertoire interprété École de musique 1a, rue François Marceau, Hellemmes 59260 Lille [ecolemusique@mairie-hellemmes.fr](mailto:ecolemusique@mairie-hellemmes.fr) Réservations :03 20 56 47 37

