Punch’n’Judy Festival Hophophop, 15 juillet 2023, Metz.

Punch’n’Judy Samedi 15 juillet, 16h00 Festival Hophophop

Mister Punch est un personnage complètement amoral. Il n’a aucune logique, si ce n’est celle de refuser qu’on lui dicte sa vie. Le spectacle consiste en une série de rencontres entre Mister Punch et différents personnages archétypaux (sa femme et leur bébé, un policier, un bourreau, la mort, le diable…), comme une lutte dont il sortirait peut-être vainqueur, un chemin vers une liberté où il n’aurait à répondre de rien devant qui que ce soit. Car That’s the way to do it (rengaine de Punch dans la tradition d’origine).

Festival Hophophop metz Metz Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.deracinemoa.com/festival-hophophop »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T16:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

2023-07-15T16:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

Marionnettes Solo