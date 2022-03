Festival Hitza hitz Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Festival Hitza hitz Mauléon-Licharre, 23 septembre 2022

2022-09-23 18:00:00 – 2022-09-24 12:00:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre Le premier festival Hitza hitz en Soule réunit une vingtaine d’artistes.

Xiberoots, Elisa do Brasil, Bisou, Rakoon, pour n’en citer que quelques uns, seront là pour vous faire partager leur amour de la musique reggae, le rap, le drum’n’bas…

Possibilité de camper à proximité du festival.

Mauléon-Licharre

