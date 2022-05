Festival hit the road Luzy, 3 juin 2022, Luzy.

Festival hit the road Luzy

2022-06-03 – 2022-06-06

Luzy Nièvre Luzy

EUR 32 37 APRES TROIS ANS D’ATTENTE, C’EST LE COME BACK!!! LE FESTIVAL D’AUTO-STOPPEURS HIT THE ROAD REVIENT !??

HIT THE ROAD, c’est TROIS JOURS et un programme unique :

Une aventure mythique en stop : pas besoin d’appeler ta banque pour négocier un prêt, se déplacer avec ton pouce ne te coûtera rien!

Deux nuits de concerts, avec une programmation éclectique pour te faire danser toute la nuit

Une conférence et projection sur les rythmes signés

De nombreuses activités : grands jeux, cours de yoga, spectacle d’improvisation, ateliers surprise…

VIENS DÉCOMPRESSER ET T’AMBIANCER DU 4 AU 6 JUIN??

Rejoins du samedi au lundi (férié) des centaines d’étudiant-e-s (mais pas que!) venu-e-s de toute la France à Luzy (Nièvre).

Le staff organise et sécurise au maximum l’ensemble du trajet pour qu’il n’y ait aucun problème.

Sur place, pas besoin de prendre ton réchaud : Stop&Go te nourrit local, bio et vegan !

PROGRAMMATION

Samedi:

Nootkatone

Hiba

Waykiki Boys

RMC

Soudsystem

Dimanche :

L’Ernestophone

Charlotte Fever

Coeur

Spoink

DJ PomPomPom

LIEU : Luzy, dans la Nièvre

PRIX :

PASS 3 JOUR: 32€ jusqu’au 4 mai, 37€ ensuite !

[Tarif solidarité : 16 € jusqu’au 4 mai, 18€ ensuite]

Le pass inclut :

L’organisation du trajet en stop, les conseils du staff pour le trajet et une voiture balai qui viendra te sauver en cas de problème

L’accès aux concerts, activités et conférences tout au long du festival

Un spot de camping

Deux brunches bio, végans avec des produits issus de l’agriculture locale !

Le pass n’inclut pas :

Les repas du soir (qui n’excèderont pas 4 euros)

Les snacks

Les boissons bios, locales et à prix doux

PASS 1 soirée + 1 brunch : 18€ jusqu’au 4 mai, 21€ ensuite !

PASS 1 soirée uniquement Disponible directement sur place au prix de 8€ !

Le lien de la BILLETTERIE sera disponible à partir du LUNDI 11 AVRIL à 11H

TOUS LES RESEAUX du festival pour ne rater aucune info juste ici : https://linktr.ee/hittheroad2022

Compte Instagram : https://www.instagram.com/festivalhittheroad/

RÈGLEMENT & CHARTE disponibles ici : https://docs.google.com/…/1nG9iAkMk…/edit…

festival.hittheroad@gmail.com https://linktr.ee/hittheroad2022

Luzy

dernière mise à jour : 2022-04-14 par