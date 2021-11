FESTIVAL HISTOIRES DE CINÉMA Toulouse, 12 novembre 2021, Toulouse.

FESTIVAL HISTOIRES DE CINÉMA LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse

2021-11-12 – 2021-11-21 LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur

Toulouse Haute-Garonne

6.5 EUR Plus qu’un festival de films, Histoires de cinéma est un véritable festival de cinéma dans sa manière d’interroger et de présenter son Histoire à travers les petites histoires qui la composent. Parce que le cinéma est plus que des films.

Au programme: Invités, rencontres, ateliers, expositions et d’autres suprises !

La véritable histoire du cinéma s’écrit tous les soirs sur l’écran de la Cinémathèque. C’est en reprenant au pied de la lettre cette réflexion de François Truffaut que la 5e édition du festival Histoires de cinéma se consacrera à l’art du réemploi des images. Montage d’images d’archives, Found Footage, stock shots, détournements, mash-up…

Une petite faim ? Une grande soif ? Venez vous restaurer et vous hydrater au Remix Bar.

Cette 5ème édition intitulée remix et détournement explorera l’art de faire des films sans caméra, de raconter de nouvelles histoires à partir d’images tournées par d’autres.

accueil@lacinemathequedetoulouse.com +33 5 62 30 30 10 http://www.lacinemathequedetoulouse.com/

LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse

