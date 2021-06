Morlaix Morlaix 29600, Morlaix Festival, Histoire d’art dans les Micro-Folies Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: 29600

Morlaix 29600 Morlaix Finistère Bretagne ‘LA VIRGULE’, c’est un établissement culturel d’un nouveau genre, qui mêle les disciplines artistiques en offrant une approche décomplexée, ludique et immersive.

Située dans un bâtiment à l’architecture exceptionnelle, La Virgule c’est 12 espaces sur 3 niveaux, qui vous proposent autant de manières différentes de vous évader. Elle accueille le ‘Festival Histoire d’Art dans la Micro-Folies’

Organisé par la réunion des Musées Nationaux, Un événement participatif autour du thème du Paysage dans l’art: Conférences sensorielles, bavardages, ateliers d’artistes et excursions plastiques dans la ville, seront proposés à tous les publics.

Organisé par la réunion des Musées Nationaux, Un événement participatif autour du thème du Paysage dans l'art: Conférences sensorielles, bavardages, ateliers d'artistes et excursions plastiques dans la ville, seront proposés à tous les publics.

Retrouvez toute la programmation sur la page Facebook de 'La Virgule' Entrée gratuite https://www.facebook.com/LaVirguleMorlaix

