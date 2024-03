Festival Histoire & Cité 2024 Université de Genève – Uni Dufour Genève, lundi 15 avril 2024.

Pour sa 9e édition, le Festival Histoire et Cité descend « dans la rue » à Genève, Lausanne et Neuchâtel du 15 au 21 avril 2024.

Les individus n’ont cessé d’arpenter la rue pour se déplacer, travailler ou faire entendre leur voix, alors que d’autres ont été, et sont toujours, contraint·es d’y dormir. Territoire en recomposition permanente, il expose les hiérarchies sociales et de genre. De l’avenue commerçante à la venelle obscure, la rue marque le passage du privé au public.

Le Festival Histoire et Cité prendra le pouls de la rue – en tant que lieu matériel de l’aménagement urbain; en tant que milieu social, espace de rencontres ou de distinction, d’inclusion ou d’exclusion; comme cœur névralgique d’enjeux politiques; enfin, comme scène de création et de spectacle.

La manifestation romande a pour ambition de replacer les enjeux contemporains dans une perspective historique à travers une centaine d’événements aux formats variés. Cette année, le Festival Histoire et Cité vous invite à cheminer en compagnie notamment des historien-nes Philippe Artières, Élisabeth Crouzet-Pavan, Jérémie Foa, Mathilde Larrère, Claude Gauvard, Danielle Tartakowsky et Laurent Tissot, des écrivain-es et critiques littéraires Antoine Compagnon et Nathalie Piégay, du philosophe Olivier Mongin, de la sociologue Sarah Gensburger, de l’urbaniste David Mangin, du photographe Niels Ackermann, de l’archéologue du paysage sonore Mylène Pardoen ainsi que des réalisateurs David Dufresne et David Fonjallaz.

Retrouvez toute la programmation en ligne sur https://histoire-cite.ch/

