Festival Hip Opsession Danse : Nodes & REHGMA Théâtre Francine Vasse, 10 février 2022, Nantes.

2022-02-10

Horaire : 20:00 21:20

Gratuit : non Normal : 10€ ARTUZERT: 8€ YRLONBOOP : 5€

Aurélien Collewet (Biscuit) – Nodes Nous vous présentons Nodes d’Aurélien Collewet (Cie Art-Track) : « 16 ans que je danse. Je me suis rencontré à travers la danse, via la recherche, dans l’improvisation. Et j’apprends encore et toujours à me connaître. Par le mouvement, j’évoque mes blocages, mes accros, mes désaccords. Ma gestuelle retranscrit mes contradictions. Ici, j’aborde la danse telle une démarche thérapeutique. Mon mental se révèle tantôt parasite, tantôt ressource pour déjouer, détourner et délier le corps. Un corps qui danse et s’emmêle, à la fois porte-parole et remède. Une introspection à différents niveaux pour accepter mes noeuds internes et externes, apprendre à vivre et à danser avec. » Cie ETRA – REHGMA Dans cette pièce Mellina souhaite rendre hommage aux mains en mouvement, fascination nourrie par des années de danse et de piano. Ce qui l’amène à expérimenter avec Noé Chapsal, pianiste et danseur, c’est la notion de « toucher » commune aux pratiques de break et du piano. Les b-boys.girls ont à gérer une matière solide sous leurs doigts, qui leur rappelle constamment leur gravité et celle de leurs mouvements. Elle y voit un point de convergence et une perspective intéressante avec les touches de l’instrument qui ont une résistance et qui renvoient l’intensité qu’on leur a imposée. Dans les deux cas, les mains font le lien et sont le lieu de traduction de quelque chose de l’ordre du sensible.

Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/evenement/10-02-2022-20-00-carte-blanche-festival-hip-opsession-9-0-la-fabrique-urbaine-nantaise