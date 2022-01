Festival Hip Opsession Danse : Comme un symbole & G R OO V E Auditorium (L’) – Rezé, 11 février 2022, Rezé.

2022-02-11

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non Tarif plein : 17€ Tarif réduit : 13€Tarif adhérent : 12€ Tarif adhérent réduit : 8€ Billetterie : web.digitick.com

Alexandre Fandard – Comme un symbole Tour à tour barbare, racaille, terroriste potentiel ou éternel étranger, le « jeune de banlieue » est une figure souvent masculine, méprisée, adulée, sacrifiée ou érotisée. Les créations d’Alexandre Fandard, artiste visuel et chorégraphique, ne se figent jamais dans une seule forme et portent à la scène tous ces archétypes bétonnés. Dans cette nouvelle recherche en solo, il réhabilite le jeune de banlieue Comme un symbole. Soa Ratsifandrihana – G r oo v e Soa Ratsifandrihana est une danseuse qui a construit son imaginaire autour de la musique. Elle propose un spectacle qui, comme elle-même le définit, est une invitation à tendre l’oreille et ressentir ce plaisir frugal et sensible que procure l’acte de danser. Ce spectacle encourage à la proximité et l’expérience collective. Pour sa première création, Soa Ratsifandrihana part aux confins du groove, cet indéfinissable et jouissif « presque rien » qui fait battre la rythmique musicale tel un cœur.

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://web.digitick.com/hip-opsession-danse-a-fandard-s-ratsifandrihana-spectacle-l-auditorium-reze-11-fevrier-2022-css5-lasouffleriemobile-pg101-ri8385553.html