Nord

L’hybride, le jeudi 3 février à 20:30

« L’instinct du Floor » ou l’art de tisser des connexions : une série de vidéos lâchées par le breaker émérite Nasso sur du rap français. En première partie de soirée, découvrez la nouvelle création de H.I.D Prod. Projection suivie d’une rencontre avec Nasso.

Court métrage de danse et rencontre L'hybride 18 rue Gosselet Lille

2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T22:00:00

