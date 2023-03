Festival Hip-Hop: She breaks the world Billère Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Basses-Pyrénées 14h Création Breakdance collèges de Billère – Gratuit Salle Robert Delacaze

14h30 -15h Présentation des danseuses avec la participation de membre de l’équipe de breakdance Jo 2024

15h -17h BATTLE B. GIRLS – Gratuit Salle Robert Delacaze | Show de l’école Break’x’pression avant la finale du battle

17h15-17h45 REMISE DES PRIX 17H45-18H45 TEMPS D’ÉCHANGES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

festival hip hop

