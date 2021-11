Festival HHH l’humour l’hiver Plonéour-Lanvern, 6 février 2022, Plonéour-Lanvern.

Festival HHH l’humour l’hiver Plonéour-Lanvern

2022-02-06 15:00:00 – 2022-02-06 17:30:00

Plonéour-Lanvern Finistère

2 spectacles à découvrir :

à15 h : Les Banquettes arrières “Heureuses… par accident”

CIe Heidi a bien grandi

Chanson, humour, Tout public, 60 min

« La vie, elle est belle belle belle! Le monde, il est beau beau beau ! Et youpi youpi tralala ! »

Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. La vie est belle, mais pas pour tout le monde. Les Banquettes Arrières sont heureuses… mais par accident.

Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire !

Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, avec un nouveau tour de chant a cappella. A grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté.

à 16h30 : La cuisine

Cie Maboul distorsion

Théâtre, humour, Tout public, 60 min

http://www.billetweb.fr/lhumour-lhiver-a-la-halle

