Chécy Comme chaque année à la mi-juin, la base de loisirs Cacienne se transforme en île paradisiaque pour toute la famille avec une nouvelle édition de Hey Gamins ! Le festival pour petits et grands revient avec ses deux jours de fêtes, de concerts, d’animations et de gamins survoltés. Le festival jeune public Hey Gamins! est de retour pour fêter ses 10 ans. Rendez-vous les 18 et 19 juin prochains pour deux jours de fête !

De la musique, des spectacles, des animations spécialement pour les kids et surtout une grande fête pour toute la famille ! Durant deux jours, le festival propose toujours autant d’activités pour les plus jeunes, et un cadre enchanteur pour ceux qui les accompagnent. Au programme, pique-nique musical, lectures, spectacles, jeux, concerts… et des tas d’autres surprises !

Festival de musique pour enfants !

