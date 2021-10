Ustaritz Ustaritz Pyrénées-Atlantiques, Ustaritz Festival Herri Uzta Ustaritz Ustaritz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Ustaritz

Festival Herri Uzta Ustaritz, 9 octobre 2021, Ustaritz. Festival Herri Uzta 2021-10-09 10:00:00 – 2021-10-09 23:00:00

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques 10h: animations de rue à Ustaritz

11h30: représentation de Mutxikoak Erdizka Taldea au fronton Hiribéhère

16h30: spectacle « Freshcool » du groupe Tio Teronen Semeak au fronton Hiribéhère

20h30 à l‘église d’Arrauntz: Concert en hommage à Michel Labéguerie .

Peyo Labéguerie, l’un des fils du chanteur, présentera un disque aux côtés de Maialen Errotabehere.

