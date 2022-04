FESTIVAL HERBES FOLLES À SAUSSAN Saussan Saussan Catégories d’évènement: Hérault

Saussan Hérault Saussan L’art est aussi affaire de femmes. Cette 6ème édition du Festival permettra de découvrir des talents féminins régionaux autour de la thématique ‘’Ainsi soient- elles’’. Les femmes sont peu nombreuses dans l’histoire des arts en occident.

Longtemps cette pratique leur fut interdite. Il y eut d’abord la soumission à une décision paternelle difficilement obtenue.

Autre frein à l’émancipation créatrice des femmes, l’interdiction de s’inscrire dans une école des Beaux-Arts jusqu’en 1897, De même aucune commande d’état ne leur permettait de vivre de leur art, enfin une forte misogynie ambiante complétait les barrages. Si certaines femmes défièrent tous ces obstacles comme Niki de Saint Phalle, il faudra attendre les années 1990 pour qu’elles puissent être véritablement reconnues comme artistes à presque égales des hommes. Toutefois actuellement dans les cinq cent artistes peintres les plus cotés il n’ y a toujours que cinquante femmes. Bien des préjugés sont encore à combattre. Saussan inscrit son festival dans cette mouvance qui met en valeur les femmes artistes. Une manière pour chacun de repenser l’histoire au delà de l’art. Au programme: ►Vendredi 22 juillet : ouverture du festival salle des Trobars Concert les Swings Cocottes à 21h15 au théâtre de Verdure

Resté dans les années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées vous fait fondre à coeur. À la sauce «close Harmony» des Andrew Sisters, elles vous saupoudrent de bonne humeur, font mousser vos émotions, et vous mijotent des histoires en chansonnettes. Emportés, retournés, ciselés, confits, vous en sortez à point ! Pour les cordons bleus, et les palais aiguisés, une recette à ne pas rater. ►Samedi 23 juillet:

11h Contes atir’d’elles : Claire Boutin

(Pour enfants 5 à 10 ans)

17h Exposition

18h Conférence de Jean-Pierre Rose

Peintresses

De quelques femmes peintres au XVIIème siècle. Concert Banan’N Jug au Théâtre de Verdure à 21h15

Le groupe est composé de quatre chanteuses et musiciennes : banjo, ukulélé, washboard, contrebasse, kazoo, claquettes, mais aussi glockenspiel, percussions…. À l’instar des jugs bands du début du vingtième siècle, Banan’N Jug revisite sans complexe et tous azimuts blues, jazz, calypsos des Bahamas, mentos Jamaïcains, fado en français, blues chinois… Animé par une énergie débordante, Banan’N Jug s’approprie le « Jug Spirit » avec humour et générosité. ► Dimanche 24 juillet:

17h Exposition

18h Conférence de Lou Grenier

