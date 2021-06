FESTIVAL HERBE BLEUE À CLEFS Baugé-en-Anjou, 13 août 2021-13 août 2021, Baugé-en-Anjou.

FESTIVAL HERBE BLEUE À CLEFS 2021-08-13 – 2021-08-13 Lieu-dit La Cour du Liège Clefs

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR 5 25 Le festival Herbe Bleue met en avant les musiques traditionnelles et rurales américaines : Bluegrass, Country, Cajun, Oldtime… Ces musiques, souvent joués en accoustique avec guitare, banjo, contrebasse, ou mandoline, sur des airs simples et populaires, invitent au partage musical et à la convivialité.

Dans le respect des règles sanitaires, le site de la Cour du Liège proposera : stand d’accueil et souvenirs du festival, buvette, restauration, stand de commerçants locaux, stands partenaires, camping gratuit, promenade dans les bois de la Cour.

Durant ces trois jours, le festival offrira des animations accessibles à tous, connaisseurs ou néophytes, quel que soit l’âge : Atelier de chant (Sacred Harp), Atelier de Danse (Flat Foot), Atelier Guitare, Conférence musicale, Gospel, Jam session…

Au programme :

VENDREDI 13 AOÛT

20H30 : DEAR JOHN

SAMEDI 14 AOÛT

15h : Ateliers initiation (guitare, chant, danse)

17H15 : THE AWESOME POSSUMS

18h30 : Conférence Musicale « Les musiques Folk américaines » 20H00 – MARIUS PIBAROT & THE NEEDS

21H30 : BIG BANG BLUEGRASS BAND

23h30 : Jam session

DIMANCHE 15 AOÛT

12h 30 : Barbecue

12H30 : THE GOSPEL HOUR

14h : Scène ouverte – appel aux talents!

15H30 : SWEET RIVER BAND

Festival Herbe Bleue

contact@herbebleue.com +33 6 85 07 63 32 http://herbebleue.com/

Festival Herbe Bleue

dernière mise à jour : 2021-06-16 par