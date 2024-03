FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON STAND CUISINE ZÉRO DÉCHET Béziers, samedi 18 mai 2024.

Petit stand de cuisine Zéro Déchet pour les pitchous ! Fabrication de jus de fruits-légumes, et découverte des salades sauvage.

Entre deux spectacles venez participer aux mini-ateliers pour les enfants (et parents) au stand de l’association Vide ton sac . Découvrez des salades sauvages, grâce à des cartes et des spécimens cueillis sur place. Fabriquez des jus à l’extracteur en mélange de fruits et légumes (pommes-blettes sauvages, ou oranges-roquette !) et dégustez le tout sur place bien sûr ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 17:00:00

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

