FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON POUR HÊTRE CIE IÉTO Béziers, samedi 18 mai 2024.

FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON POUR HÊTRE CIE IÉTO Béziers Hérault

Dans cette création, Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann partagent leur écoute et leur bienveillance avec ce(t) hêtre mais aussi avec le public qui sera invité à toucher, grimper et porter ce(t) hêtre sensible. Ça parle aussi de leur façon de résister au chaos tout en s’ancrant dans la terre.

Tout public (Dès 6 ans)

Le troisième (h)être…… (H)être vivant…Hêtre sensible Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann ont l’habitude de travailler en duo pour témoigner de ce qui fonde leur humanité. Mais cette dernière création a été pensée comme un quatuor. Ils partagent leur écoute et leur bienveillance avec ce(t) hêtre, cet homologue, autre représentant du vivant mais aussi avec le public qui sera invité à toucher, grimper et porter cet hêtre sensible.

Dirigés par Benjamin De Matteïs, ils parlent de leur façon de résister au chaos, de se hisser vers les hauteurs tout en s’ancrant dans la terre ferme, de notre fragilité dans un cosmos qui nous dépasse. Ils trouvent une correspondance évidente et lumineuse dans la simple présence de cet arbre qui devient partenaire. Ces trois êtres nous accompagnent dans une rêverie philosophique sur le rapport de l’Homme au vivant. En prenant d’assaut de mille et une manières cet émissaire de la nature, les acrobates dessinent avec fluidité plus qu’un spectacle une métaphore. Celle de l’humanité, fétu de paille dans le flux des éléments.

DISTRIBUTION

Acrobates Fnico Feldmann & Itamar Glucksmann

Metteur en scène Benjamin De Matteïs

Conception scénographique Fnico Feldmann

Construction scénographie Fnico Feldmann, Fabien Megnin, Patrice Lecussan

Production/Diffusion Anne-Marie Walczak

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Partenaires institutionnels

Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Coproductions

Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux, Autres coproducteurs Le Carré Magique Pôle National des arts du Cirque en Bretagne, Lannion, Trégor / VZW Perplx, Marke (Be) / Le THV, Saint Barthélémy d’Anjou / La Verrerie, Pole National Cirque Languedoc-Roussillon.

Autres partenaires / Accueil en Résidence et soutiens

La Grainerie, Balma / Les Mazades, Toulouse / Le Théâtre de la Cité, Toulouse / Théâtre des Deux points MJC Rodez / Cie 111 Aurélien Bory La Nouvelle Digue, Toulouse / L’Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque (Be) / La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès / Mix’Art Myrys, Toulouse / Municipalité d’Orgibet / La Baraque la Vannerie Ville de Toulouse. L’ONF, Office Nationale des Forêts. Remerciement Alexandre Lambolez. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:30:00

fin : 2024-05-18

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

