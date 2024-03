FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON MŶTHOS CIE L’OISEAU LYRE Béziers, dimanche 19 mai 2024.

Dans la Scène de Bayssan, il y a un bois. Un bois sacré où dieux et déesses vivent en harmonie avec la nature.

Tout public (dès 7 ans)

Dans la Scène de Bayssan, il y a un bois. Un bois sacré où dieux et déesses vivent en harmonie avec la nature. Dans le dédale de ses sentiers, partons à leur rencontre et écoutons leurs histoires mythiques.

Une balade contée par Clélia Tavoillot de la Cie L’Oiseau Lyre. Création in-situ pour le Bois Sacré. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 11:00:00

fin : 2024-05-19

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

