FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON MONSIEUR CIE SOLEIL PIETON Béziers, samedi 18 mai 2024.

Monsieur est le chat de Lisa. C’est elle qui s’occupe de lui. Parfois Lisa ne lui accorde pas assez d’attention. Mais ça ne fait rien, Monsieur est bien occupé. Il a ses rendez-vous.

(Dès 2 ans)

En route pour une balade tendre et loufoque avec l’espiègle matou ! Le merveilleux n’est jamais très loin pour qui sait regarder le monde avec des yeux de chat… ou d’enfant !

DISTRIBUTION

Mise en scène Mathilde Aguirre et Sophie Laporte

Construction et jeu Sophie Laporte

Régie Lumière Thibault Azema

Co-production la ville de Gaillac, Gaillac-Graulhet Agglomération et la ville de Mauguio-Carnon / Accueil en Résidence au Théâtre La Vista-la Chapelle / avec le soutien de la ville de Pézenas EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:30:00

fin : 2024-05-18

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

