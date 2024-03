FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON LES MADELEINES DE POULPE CIE KADAVRESKY Béziers, dimanche 19 mai 2024.

FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON LES MADELEINES DE POULPE CIE KADAVRESKY Béziers Hérault

1. Préchauffez le public à 180°C.

2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du rire et cinq acrobates.

3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, avec une pincée d’équilibre.

4. Incorporez le poulpe finement émincé́. Saupoudrez de musique et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent.

5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans modération.

Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et musicales.

Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !

DISTRIBUTION :

Sébastien BARAT comédien, clown, acrobatie, piano, trompette

Léo BLOIS acrobatie, acrobatie à skis, danse, clown, saxophone

Maël DESLANDES sangles aériennes, acrobatie, danse, clown, basse

Noé RENUCCI équilibre, acrobatie, danse, clown, chant

Alejandro SOTO mât chinois, acrobatie, danse, clown, guitare

Regards extérieurs Fred Blin (Cie Chiche Capon), Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille Les Moldaves (Cie Pas Vu Pas Pris) et avec la complicité musicale de Romain Baranger dit “Pedro” (Cie Le Mouton carré)

Création lumière: Tony DREUX

Régie technique: Jordan LACHEVRE

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Co-producteurs PJP Le Revest-les-Eaux (83), PNAC La Cascade Bourg-Saint-Andeol (07), Les Zaccros d’ma rue Nevers (58), PRAC Cité du Cirque Le Mans (72), La Déferlante Notre-Dame-de-Monts et Noirmoutier (85), Ville de Billom (63).

Avec le soutien de Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort (35), La Lisière avec La Constellation Bruyères-les-Chatels (91), l’association Graines de Rue Bessines-sur-Gartempe (87), Le Caméléon Pont-du-Château (63), Le Grand Pré Langueux (22), Métamis Création.

Soutiens institutionnels DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Savoie, Ville de Bourg-Saint- Maurice (73), Spedidam, ADAMI

Production Agence Crocodile et Alpes Concerts EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 15:30:00

fin : 2024-05-19

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

