FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON JEUX DE SOCIÉTÉ ROMAINS Béziers, samedi 18 mai 2024.

FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON JEUX DE SOCIÉTÉ ROMAINS Béziers Hérault

Dans le cadre de Livres en Scènes.

(A partir de 7 ans)

Découvrez l’Histoire des jeux de société et fabriquez votre propre jeu de société de la Rome antique !

Rome, Rémus et Romulus, le Colisée et ses gladiateurs, César et la guerre des Gaules… L’Antiquité romaine nous semble bien familière mais certaines facettes restent dans l’ombre de la grande Histoire. Avec cet atelier, explorons un aspect moins connu mais pourtant primordial dans cette société les jeux. Parcourons ensemble ce monde antique où les jeux de société sont partout, présents jusque sur les marches des temples et du Forum… et réalisez votre jeu romain, avec les techniques et matériaux d’époque ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 15:00:00

fin : 2024-05-18

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

