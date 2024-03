FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON JARDIN MUSICAL Béziers, dimanche 19 mai 2024.

Jean-Luc Dubroca est musicien et professeur de musique. Le jardin musical sensibilise les enfants aux sons, aux rythmes au sein d’un espace sonore et ludique. Chanter ! Jouer ! Danser ! , autour de jeux vocaux, chansons et danses du monde avec de nombreux instruments. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:15:00

fin : 2024-05-19

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

