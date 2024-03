FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON FICELLE CIE LE MOUTON CARRÉ Béziers, dimanche 19 mai 2024.

FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON FICELLE CIE LE MOUTON CARRÉ Béziers Hérault

Dans cette odyssée poétique, une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans un voyage d’exploration. De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile…. Une expérience initiatique où musique et marionnette se rejoignent pour créer des moments suspendus.

(Dès 3 ans)

Est-ce une histoire ? Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, c’est une histoire. C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble un moyen poétique de prendre possession du monde. Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber pour mieux se relever, Oser affronter ses peurs originelles, Oser donner pour mieux recevoir, Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence. Ainsi… De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus.

DISTRIBUTION

Direction Artistique, Scénographie & Création marionnettes Bénédicte Gougeon

Mise en scène Nathalie Avril Création Musicale Romain Baranger

Création Lumière Jordan Lachèvre

Avec Jeu & Manipulation Bénédicte Gougeon / Marion Belot / Rose Chaussavoine (en alternance)

Musique & Univers Sonore Romain Baranger

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce spectacle bénéficie du soutien de La Région Pays de la Loire, La SPEDIDAM, Le théâtre du Champ de Bataille à Angers, Le Cinéma Les Yoles à Notre Dame de Monts, La Cour de Baisse à St Hilaire de Riez, Le centre culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Ile. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:00:00

fin : 2024-05-19

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

