FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON EXPOSITION LA MYTHOLOGIE GRECO-ROMAINE Béziers, dimanche 19 mai 2024.

FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON EXPOSITION LA MYTHOLOGIE GRECO-ROMAINE Béziers Hérault

Dans le cadre de Livres en Scènes.

(A partir de 10 ans)

Les Grecs ont créé une mythologie reprise, réinterprétée et complétée par les Romains.

Les mythes et les légendes de l’Antiquité s’appuient sur une tradition orale diffusée par la suite par les grands poètes et auteurs tragiques.

Les divinités et les héros sont les acteurs de cette mythologie qui inspirera aussi des auteurs classiques et contemporains.

L’exposition propose un panorama des dieux de l’Olympe et de plusieurs mythes célèbres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON EXPOSITION LA MYTHOLOGIE GRECO-ROMAINE Béziers a été mis à jour le 2024-03-22 par SCENE DE BAYSSAN