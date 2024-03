FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON CIRQUE DES PUCES SAVANTES CIE LES PETITS MIRACLES Béziers, samedi 18 mai 2024.

Alfredo Panzani, ancien dompteur de fauve, présente une ménagerie de puces savantes. Tour à tour, jongleuses, acrobates, cracheuses de feu, les puces dressées du grand Panzani vous entraînent dans une frénésie de tours de force et d’élégance. Un spectacle plein d’humour où il ne faut pas se gratter pour rire…

Tout public

Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, ancien dompteur de fauves, a troqué ses lions et ses éléphants contre une ménagerie de puces savantes avec laquelle il parcourt le monde.

Tour à tour, jongleuses, acrobates, cracheuses de feu, équilibristes, les puces dressées du grand Panzani vous entraînent dans une frénésie de tours de force et d’élégance ponctués par un numéro unique au monde Zaza, la puce volante qui au péril de sa vie, est propulsée dans les airs grâce à un canon miniature.

Un spectacle plein d’humour où il ne faut pas se gratter pour rire… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:30:00

fin : 2024-05-18

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

