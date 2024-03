FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON BARBATRUC OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE Béziers, samedi 18 mai 2024.

Cet atelier mené par l’Orchestre national Montpellier Occitanie explore la musique comme un acte social. Entre répertoire classique, percussions corporelles et découverte d’instruments, adultes et enfants explorent ensemble la musique sous différents angles écoute, danse, chant, improvisation. Une expérience enrichissante de partage et de découverte.

Tout public (0-6 ans)

La musique est un objet de concert mais elle est également un acte éminemment social. Comme dans bien des cas, les enfants ont le pouvoir de nous rappeler cette évidence. Dans cet atelier participatif, mené par des musiciens de l’Orchestre national Montpellier Occitanie, répertoire classique, percussions corporelles, découverte de sonorités et instruments inattendus, et participation vocale des adultes s’enchaînent pour faire appréhender la multiplicité des musiques et de leurs reliefs (nuance, tempo, instrumentation, structures…). Il s’agit également d’interroger les rapports que nous entretenons avec la musique celle qui s’écoute, qui se danse, qui se chante, qui s’improvise, qui se transmet, qui se fredonne ou nous surprend. Une très belle occasion, non pas de jouer de la musique mais de jouer à la musique pour et avec le public.

Ludovic Nicot violon

Thomas Callaux trombone

Steve Clarenbeek-Gennevée percussions EUR.

Début : 2024-05-18 09:30:00

fin : 2024-05-18

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

