FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON ANIMAL SKETCHING CIE SAMUEL MATTHIEU Béziers, samedi 18 mai 2024.

FESTIVAL HÉRAULT HÉRAULT PATAPON ANIMAL SKETCHING CIE SAMUEL MATTHIEU Béziers Hérault

Inspiré par Animal Sketching d’Alexander Calder, Samuel Mathieu crée un spectacle pour enfants mêlant danse et sangles aériennes. Les croquis d’animaux deviennent une source d’inspiration commune pour la danse, le cirque et les arts plastiques. Un partage interactif qui explore le corps dans l’espace et offre une narration subtile.

Tout public (dès 6-7 ans)

DISTRIBUTION

Conception & chorégraphie Samuel Mathieu

Assistante à la création Fabienne Donnio

Interprètes Louna Delbouys-Roy, Jonas Leclere, Dimitri Rizzello, Samuel Mathieu

Conception lumière & son Samuel Mathieu

Régie générale Clélia Tournay

Administratrice Anne Laval

Assistante à l’administration Sophie Castaing

Crédit photo Angelica Ardiot

MENTIONS OBLIGATOIRES

Production Cie Samuel Mathieu

Partenaires et soutiens Accueil en résidence à CIRCa Pôle national Cirque Auch / Accueil en résidence et coproduction au Ballet du Nord CCN de Roubaix coproduction Centre

Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France Sylvain Groud dans le cadre de l’accueil-studio Résidence de création scénique / ministère de la Culture / Accueil en résidence et coproduction au Théâtre des 2 Points Rodez / Accueil en résidence et coproduction à La Grainerie Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance, scène conventionnée d’intérêt national pôle européen de production Balma / Accueil en résidence à L’Escale Ville de Tournefeuille / Mission départementale Aveyron Culture

Partenaires institutionnels ministère de la Culture DRAC Occitanie au titre du conventionnement / Région Occitanie / Conseil Départemental de la Haute-Garonne / Ville de Toulouse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 17:30:00

fin : 2024-05-18

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

