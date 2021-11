Lille Lille Grand Palais Lille, Nord Festival Hello Culture, venez vivre la culture le temps d’un week-end! Lille Grand Palais Lille Catégories d’évènement: Lille

La Culture, c’est les sorties spectacle et expo, mais c’est aussi la lecture ! Hello Culture vous propose de venir découvrir son espace livre sous toutes ses formes avec des libraires indépendants et les maisons d’édition des Hauts-de-France et leurs ouvrages régionaux pour vous faire plaisir, une exposition, des animations et même un coin lecture avec les bibliothèques municipales de la Ville de Lille. [En savoir plus](https://www.festivalhelloculture.com/)

Gratuit sur inscription

Découvrez la programmation d’une cinquantaine de théâtres, salles de concert, musées… Ateliers de pratique artistique, one man show vous sont proposés gratuitement pour petits et grands. Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille Lille Lille-Centre Nord

