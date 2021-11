Paris Centre Tchèque Paris Festival HAVEL 21 : Vernissage Centre Tchèque Paris Catégorie d’évènement: Paris

_Nous vous invitons à la répresentation de la pièce Vernissage de Václav Havel, qui sera présentée au Centre tchèque par le théâtre HaDivadlo de Brno. Ce spectacle fait partie du Festival HAVEL 21 en honneur à Václav Havel._ Les années 1970. Le silence de la normalisation. Bienvenue au ‘ »vernissage » de notre appartement parfait de l’époque de Husák – pas une seule gaffe à trouver ici, Bedřich ! **Václav Havel et son alter ego dissident Bedřich dans une satire absurde et grotesque de l’année charnière 1975**. Cette **mise en scène** a été créée à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire que Václav Havel aurait eu en 2016. La première a eu lieu le 5 octobre 2016 dans le cadre du festival Pas assez de Havel ! qui était organisé par le Centre pour le théâtre expérimental.

Entrée : 10 €, tarif réduit : 7 €

